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Аксенов рассказал, что будет с квартирой Зеленского в Крыму

Глава Крыма Аксенов заявил, что квартиру Зеленского в Крыму национализируют

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что власти полуострова национализируют квартиру главы Украины Владимира Зеленского в Ялте. Об этом Аксенов сообщил в интервью ТАСС.

По словам чиновника, жилплощадь украинского президента собираются национализировать «из принципа».

«Именно у него заберем и кому-то подарим», — сказал он.

При этом глава Крыма указал, что предприятия, которые уже национализировали, выполняют работу в штатном режиме. По его словам, работников этих предприятий сокращаться не планируют. Аксенов отметил, что некоторые объекты нужно проверять и согласовывать с коллегами из ФСБ, а также уточнять списки учредителей — это работа антитеррористической комиссии.

«Анализируем, есть ли в открытом доступе высказывания по специальной военной операции, антироссийская позиция и так далее. Если видим, что это гражданин Украины, работающий сейчас на власти Украины, какое еще может быть решение? Такие люди здесь зарабатывать не должны. Если речь идет об имуществе граждан Украины, которые не проявляют враждебности, им ничего не грозит. Если говорить о предприятиях — таких максимум десяток», — пояснил глава полуострова.

Ранее Сергей Аксенов рассказал, что его сын, призванный в рамках частичной мобилизации, продолжает службу.

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