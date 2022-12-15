Сбер поддержал льготными кредитами 45 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса на 640 млрд рублей

На фоне сложной геополитической обстановки Сбер предоставил льготные кредиты с господдержкой 45 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса на сумму около 640 млрд рублей в 2022 году. Об этом «Коммерсанту» заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«В этом году мы предоставили льготные кредиты с господдержкой 45 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса на сумму около 640 млрд руб.», — отметил Попов.

По его словам, была произведена реструктуризация свыше 55 тыс. кредитов по государственной или собственной программе. Кроме того, наблюдается определенное снижение импорта товаров и услуг у малого и микробизнеса в третьем квартале. Однако многие клиенты оперативно переориентировались на азиатские рынки, где доля поставок из Азии выросла на 10 п.п. по сравнению с показателями прошлого года, достигнув 40%.

Он добавил, что на фоне санкционного давления компании смогли быстро перестроиться, адаптировавшись к текущим условиям рынка. Поэтому Сбербанк старается помочь отечественным организациям, предлагая специальные условия кредитования и необходимые продукты для бизнеса.