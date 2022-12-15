В Сбере заявили о необходимости введения программы льготного проектного финансирования

Для создания новых или модернизации действующих производств необходимо ввести программу льготного проектного финансирования и инвестиционного кредитования. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Сейчас все острее стоит вопрос импортозамещения продукции, которая больше не поставляется на российский рынок. Решить эту проблему можно путем развития отечественных производств. Но так как зачастую создавать их требуется с нуля, способствовать оперативному решению таких задач могла бы программа льготного проектного финансирования и инвестиционного кредитования на создание новых или модернизацию действующих производств», — отметил Попов.

По его словам, Сбербанк всегда старается поддерживать клиентов, как за счет своих программ, так и включаясь в реализацию мер государственной поддержки. Например, в 2022 году Сбер включился в работу 20 программ, а их общее количество дошло до 40. Кроме того, портфель банка по льготным корпоративным программам кредитования достиг отметки в 2,9 трлн рублей.

Он добавил, что в России от санкций меньше всего пострадали сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, производство товаров первой необходимости. Однако куда большие сложности возникли у транспортной отрасли, сферы услуг, а также у производителей оборудования. Но ситуация не дошла до критической отметки из-за нормализации процентных ставок и своевременной переориентации на другие рынки.