Российские предприниматели стали чаще пользоваться господдержкой Корпорации МСП

В 2022 году каждый 17-й предприниматель получил финансовую и нефинансовую поддержку Корпорации МСП и ее дочерних обществ, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что в соответствии с обновленной стратегией развития, которую совет директоров корпорации утвердил годом ранее, в 2025 году поддержку окажут каждому пятому малому и среднему бизнесу страны.

«Этот год был непростым для малого и среднего предпринимательства. Едва оправившись от пандемии коронавируса, пришлось противостоять санкциям, резко увеличивать темпы импортозамещения, перестраивать логистику, искать новых партнеров и рынки сбыта. Наша задача в этих условиях заключалась в концентрации усилий на направлениях, которые стали максимально востребованными среди предпринимателей», — подчеркнул Исаевич.

По его словам, среди приоритетных направлений поддержки, в которые входят финансовые меры, помощь в рынках сбыта и онлайн-услуги на Цифровой платформе МСП.РФ, наибольший рост охвата отмечен в сфере предоставления льготных кредитов, гарантий и поручительств. В 2022 году он увеличился в 2,6 раза к показателю 2020 года - их получил каждый 147-й предприниматель.

Как пояснил Исаевич, этого удалось достичь во многом благодаря масштабированию механизма «зонтичных» поручительств на всю страну и реализации специальных программ льготного кредитования. Также в этом поспособствовала совместная с ЦБ РФ программа стимулирования кредитования (ПСК). По его словам, это очень гибкий финансовый инструмент, который помогает бизнесу получать заемные средства под приемлемые проценты.

Кроме того, в этом году значимой мерой поддержки для предпринимателей оставалось участие в закупках госкомпаний. Благодаря им в непростых экономических условиях бизнес получил стабильный рынок сбыта своей продукции. В 2022 году охват в этой сфере вырос в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом — поддержку получил каждый 34-й предприниматель.

Исаевич подчеркнул, что запуск Цифровой платформы МСП.РФ сыграл значимую роль в увеличении охвата нефинансовыми мерами поддержки предпринимателей. Ее пользователями с момента запуска в феврале 2022 года стали уже более 265 тыс. человек, к ней присоединился каждый 41-й предприниматель.

Ранее предварительные итоги реализации нацпроекта «МСП» в 2022 году подвел первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, число занятых в секторе МСП выросло на 500 тыс. и достигло во втором квартале 22 млн человек, не считая самозанятых.