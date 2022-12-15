Производство растительных масел в России превысило рекордные 760 тыс. тонн в октябре

Производство растительных масел в России в октябре 2022 года превысило рекордные 760 тыс. тонн на фоне отсутствия экспортных ограничений и положительной рыночной конъюнктуре. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Совэкона».

Производство растительного масла в октябре в России достигло рекордных 761 тыс. тонн против 489 тыс. тонн месяц назад и 636 тыс. тонн годом ранее. При этом предыдущий максимум в 720 тыс. тонн был зафиксирован в апреле 2022 года. Таких показателей удалось достичь благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре и нулевой экспортной пошлине, отметили в публикации.

В «Совэконе» добавили, что с начала сезона Россия уже поставила 295 тыс. тонн подсолнечного масла, что немногим меньше рекорда сезона-2019/20 года, когда была экспортирована 351 тыс. тонн.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что на фоне рекордного урожая с одновременным затягиванием сбора из-за погоды переработчики работают на остатках сырья, которые должны закончиться к февралю 2023 года. Сами же сельхозпроизводители ввиду сложившихся обстоятельств стали придерживать продажи, ожидая роста цен. Однако именно из-за этого может повториться ситуация прошлого сезона, когда был накоплен большой объем переходящих остатков, вследствие чего цены резко упали.

В конце ноября «Коммерсантъ», ссылаясь на данные участников рынка, писал, что за два месяца сезона отгрузки в этом году Россия смогла экспортировать 344,6 тыс. тонн подсолнечного масла, что более чем в два раза выше показателей за тот же период прошлого года.