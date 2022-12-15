Курс евро на Мосбирже превысил 69 рублей впервые с конца мая

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднимался выше 69 рублей впервые с 30 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 7.55 мск, курс европейской валюты находился на уровне 69,21 рубля, прибавив 1,26%.

К 8.05 мск курс евро стал медленнее расти на 1,11% — до 69,1 рубля.

В то же время курс доллара вырос на 1,05%, достигнув 64,66 рубля.

Курс юаня прибавил 1,01% и оказался на уровне 9,25 рубля.

Накануне сообщалось, что курс доллара на Мосбирже поднялся выше 64 рублей впервые с 13 октября.

6 декабря стало известно, что курс доллара на открытии торгов на Московской бирже поднялся выше отметки 63 руб. Таких значений курс американской валюты не достигала с 14 октября.

В начале декабря экономист Владимир Рожанковский и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявлял, что основная причина укрепления мировых валют — евро и региональных — связана с риторикой США, которая приводит к ослаблению доллара. Спред между долларом и евро сокращается, что отражается и на курсе валют.