Аналитик Демидов заявил о возможном пересмотре предельных цен на нефть из РФ в 2023 году

Потолок цен на нефть из России может быть пересмотрен в сторону увеличения в 2023 году. Об этом «Ленте.ру» заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Потолок на российскую нефть будет пересматриваться в сторону увеличения в 2023 году. Такое возможно как результат событий в политической плоскости», — отметил Демидов.

Он добавил, что вполне ожидаемо, что нефтяные компании могут потерять часть своего дохода на фоне введения новых санкций. При этом ожидаемо, что в следующем году такая ситуация сохранится. Однако, вполне вероятно, скидка на российскую нефть может уменьшиться к концу 2023 года.

14 декабря член экспертного клуба «Дигория» Надежда Гавриленко заявила, что попытка стран Запада вынудить Россию поставлять им нефть по цене не выше 60 долларов за баррель направлена на отмену принципов свободной торговли и ограничение получаемой РФ прибыли. Эксперт уверена, что сильная и продуманная внешняя политика страны не позволит России идти на поводу диктуемых условий Западом.

До этого «Ведомости», со ссылкой на источник, писали, что власти России определились с формулой ответа на «потолок цен» на нефть — в нее вошли, в том числе, отказ от поставок странам, присоединившимся к ограничениям.