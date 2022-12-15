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В российских магазинах стали закачиваться запасы чипсов Pringles

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Thorsten Jochim/Global Look Press

К декабрю в российских торговых сетях стали подходить к концу запасы чипсов Pringles компании Kellogg, которая в марте на фоне начала СВО на Украине объявила об остановке поставок продукции в Россию. Об этом пишет РБК, ссылаясь на участников рынка.

Крупнейшие российские ретейлеры исчерпали запасы одних из самых популярных в России чипсов американской марки Pringles. Продукция под этим брендом уже закончилась у торговой сети «Магнит». В «Ленте» их осталось по минимуму, а «Верный» распродает остатки.

Собеседник издания подтвердил, что импортные поставки Pringles были приостановлены весной 2022 года правообладателем и к настоящему времени остатки продукции со складов официального импортера уже реализованы.

Представители торговых сетей указали, что прямых аналогов, которые могут заменить чипсы Pringles, сейчас нет. Однако в целом по категории чипсов на российском рынке можно встретить достаточно широкий ассортимент. При этом на замену исчезающему товару торговые сети все равно будут искать альтернативу. Некоторые, скорее всего, будут ввозить чипсы Pringles по параллельному импорту.

11 августа «Коммерсант», ссылаясь на источники, писал, что отечественные переработчики картофеля предложили Минсельхозу поднять с 5% до 32% импортные пошлины на картофельные хлопья, которые используются для изготовления чипсов и пюре. Это необходимо сделать из-за того, что отечественным компаниям стало сложнее продавать свою продукцию.

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