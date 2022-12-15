Спасение людей с вышедшего из строя горнолыжного подъемника на Камчатке попало на видео

На горнолыжной базе «Морозная» на Камчатке из строя вышел кресельный подъемник. Люди застряли на высоте на морозе. Эвакуировать людей пришлось спасателям, об этом пишет Кам 24.

В помощи нуждались 15 человек, все они были эвакуированы. Для оказания помощи привлекались краевые спасатели. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В 2018 году серьезный инцидент произошел на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. Там вышла из строя канатная дорога, в результате чего пострадали 11 человек, в том числе и российские граждане.