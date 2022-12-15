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Спасение людей с вышедшего из строя горнолыжного подъемника на Камчатке попало на видео

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

На горнолыжной базе «Морозная» на Камчатке из строя вышел кресельный подъемник. Люди застряли на высоте на морозе. Эвакуировать людей пришлось спасателям, об этом пишет Кам 24.

В помощи нуждались 15 человек, все они были эвакуированы. Для оказания помощи привлекались краевые спасатели. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В 2018 году серьезный инцидент произошел на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. Там вышла из строя канатная дорога, в результате чего пострадали 11 человек, в том числе и российские граждане.

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