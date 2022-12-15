Риелторы посоветовали россиянам взять ипотечный кредит до конца 2022 года

Банки в следующем году могут повысить ставки по ипотечным кредитам, поэтому лучше обратиться за займом на покупку жилья до конца 2022 года. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказали руководитель «Циан.аналитика» Алексей Попов, совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин и управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Щекин отметил, что в декабре завершается программа «Господдержка 2020», в рамках которой кредит на новостройку под 6-7% годовых может получить любой россиянин.

«Не субсидируемые ставки при этом — как на новостройки, так и на вторичное жилье — выросли в среднем уже до 10,8% годовых. То есть для значительного числа потенциальных заемщиков кредит станет менее доступным. Поэтому лучше успеть получить одобрение займа в рамках «Господдержки 2020» до 31 декабря 2022 года», — отметил Щекин.

С ним согласились Попов и Коркка. По словам Попова, средние ставки по фактически выданным ипотечным кредитам будут увеличиваться.

«За последние полтора месяца банки ужесточили скоринг застройщиков в связи с частичной мобилизацией. А застройщики уменьшили число лотов, по которым доступна ипотека по низким ставкам — 0,1 и 0, 01% годовых. Поэтому затягивать с ипотекой, если нужно приобрести квартиру, не стоит», — рассказал Попов.

Коркка напомнила, что осенью рыночные ставки по ипотеке в ведущих банках уже выросли в среднем на 0,5-1 процентных пункта с начала частичной мобилизации.

«Этот процесс был обусловлен повышением кредитных рисков в связи с проведением частичной мобилизации», — уточнила Коркка.

По ее мнению, сейчас сложились оптимальные условия для покупки недвижимости.

«Клиенты еще могут успеть воспользоваться льготной ипотекой под 7% годовых или субсидированными кредитами от застройщиков с околонулевыми ставками. Кроме того, почти все крупнейшие девелоперы сейчас объявили праздничный дисконт, подразумевающий возможность покупки с привлечением жилищных кредитов», — уточнила Коркка.

Ранее главный экономист Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Александра Львова рассказала «Газете.Ru», как можно сэкономить на ипотеке. Заемщик может уменьшить ставку по жилищному кредиту, если оформит заем с господдержкой, воспользуется собственной программой банка и застройщика или рефинансирует ссуду по более низкой ставке. Также сэкономить на ипотеке помогает оформление налогового вычета.