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EUobserver: ФРГ пытается договориться об исключениях из запрета на импорт удобрений из РФ

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Германия делает попытки добиться исключений из запрета на импорт удобрений из России. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на дипломата ЕС.

«Германия пытается договориться об исключениях из запрета на импорт российских удобрений во имя защиты глобальной продовольственной безопасности», — сказано в сообщении.

По данным издания, другие страны Евросоюза хотят добиться исключений из запрета на сотрудничество с российской горнодобывающей промышленностью.

Источник отметил, что европейские государства зашли в тупик в обсуждении антироссийских санкций и у них существуют разногласия по основным вопросам.

Ранее сообщалось, что ряд стран ЕС, в числе которых Германия и Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия, просят Еврокомиссию (ЕК) скорректировать санкции, чтобы наладить экспорт продовольствия из России, так как текущие ограничения задерживают жизненно важные поставки в бедные страны.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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