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В Минэнерго Казахстана заявили, что страна планирует поставлять нефть в Китай и Иран

Министр энергетики Казахстана Акчулаков сообщил о планах поставлять нефть в Китай и Иран

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Depositphotos

Казахстан собирается поставлять нефть в Китай и Иран из-за диверсификации направлений. Об этом на заседании правительства заявил министр энергетики Болат Акчулаков.

«В рамках поручения по диверсификации направлений экспорта разработан проект «дорожной карты» по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти», — отметил Акчулаков.

По его словам, особое внимание будет уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута в сторону турецких, грузинских и азербайджанских портов.

Он добавил, что также к 2029 году должно закончится расширение Шымкентского нефтеперерабатывающего завода до 9 млн тонн. Благодаря этому объемы переработки нефтепродуктов составят до 21 млн тонн ежегодно.

Ранее в среду Акчулаков заявил, что компании его страны ведут переговоры с немецкими партнерами о поставках нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить до 20 млн тонн в год объемы транспортировки нефти в обход России, через порты Актау и Курык в Каспийском море. По его словам, с учетом текущей ситуации в мире развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение.

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