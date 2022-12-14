WSJ: в новый список санкций США могут войти несколько членов правительства России

В новый список антироссийских санкций США могут войти несколько членов правительства РФ. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Несколько членов российского правительства также подпадут под санкции», — сказано в материале издания.

Уточняется, что о новых ограничительных мерах Соединенных Штатов в отношении России могут объявить уже в четверг, 15 декабря.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц страны писала, что один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин может быть включен в новый санкционный список США. Отмечается, что под санкции, помимо Потанина, может попасть его жена Екатерина и принадлежащая ему яхта. Также в списке значатся его холдинг «Интеррос» и Росбанк.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявляла, что администрация президента Соединенных Штатов на этой неделе намерена объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине.