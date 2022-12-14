Молдавский депутат Апостолова назвала планы Кишинева подать в суд на «Газпром» провокацией

Член фракции партии «Шор» в молдавском парламенте Регина Апостолова назвала намерение Кишинева подать в суд на «Газпром» провокацией против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это все провокации против России. Неудивительно. Наша фракция, партия «Шор» в парламенте, бойкотирует заседания, поскольку мы считаем эти действия (иск в суд. — «Газета.Ru») нецелесообразными», — сказала Апостолова.

Она также добавила, что действия официального Кишинева направлены на окончательное разрушение отношений между Россией и Молдавией. Более того, власти пытаются настроить народ на Евросоюз, хотя сами граждане этого не хотят.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявлял, что власти страны готовят иск к российской компании «Газпром», обвиняя ее в невыполнении контракта. По его словам, молдавские власти считают «Газпром» виновным в том, что страна «вынуждена закупать газ и электроэнергию на международном рынке», и потребуют компенсации ущерба. Спыну подчеркнул, что Молдавия «подписала контракт и рассчитывала» на концерн, а тот не предлагал пересмотреть или разорвать его.

До этого глава молдавской энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан говорил, что сумма задолженности перед российской государственной энергетической компанией «Газпром» за текущие поставки достигла $43,8 млн.