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Глава «Молдовагаза» сообщил, что Молдавия на треть сократила потребление газа в ноябре

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Михай Карауш/РИА Новости

В Молдавии среди бытовых потребителей почти на треть сократился объем потребления газа в ноябре 2022 года из-за роста тарифов на топливо и снижения доходов населения. Об этом заявил глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью телеканалу RliveTV.

«Только в ноябре на уровне бытовых потребителей у нас падение потребления составляет 30%. Особенно в сельской местности. Люди приспосабливаются к этим обстоятельствам и переходят на альтернативные виды топлива, дрова, уголь или просто меньше потребляют», — сказал Чебан.

При этом глава компании отметил отсутствие предпосылок для снижения тарифа на газ в 2023 году. Наоборот, стоимость, по его словам, могут повысить в условиях роста биржевых цен до $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Накануне председатель «Молдовагаза» предупредил жителей Молдавии, что им не стоит ожидать снижения тарифов на газ после семикратного роста за год.

Ранее 14 декабря вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинев готовит иск к российской государственной энергетической компании «Газпром», обвиняя ее в невыполнении контракта.

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