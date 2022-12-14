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Аналитик Рыков связал трудности с установкой потолка цен на газ в ЕС с разными потребностями стран

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Global Look Press

Из-за различных уровней потребностей стран — участниц Евросоюза (ЕС) властям региона трудно договориться по поводу установления единой планки потолка цен на импортируемый природный ресурс. Слова заведующего сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрия Рыкова приводит «Лента.ру».

«Интересы разных стран Евросоюза по-разному зависят от газа. Поэтому введение потолка <....> — это абсолютно нерыночная операция. Она может послужить триггером эпидемии регулирования всего и вся. Это создает определенную опасность, поэтому установление потолка — непростое дело», — заявил Рыков.

По его словам, наиболее оптимальным на данный момент выглядит предложение Чехии. Власти этой страны допустили введение предельных цен на газ в ЕС на уровне $2000 за тысячу кубометров. С большой долей вероятности от первоначального предложения Еврокомиссии в установлении планки около $2,9-3 тыс. большинство стран откажутся.

«Было разумное предложение Чехии установить потолок около двух тысяч за тысячу кубометров. Эта цена более-менее реальна. Но если страны Запада решат, что мы все равно получаем доходы, будет попытка снижения этих цен», — заключил Рыков.

13 декабря вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что министры энергетики стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе добились прогресса по техническим вопросам, которые связаны с введением потолка цен на газ. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято, обсуждения продолжатся на следующем заседании.

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