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19FortyFive: Россия победила Запад в экономической войне и разрушила его планы

19FortyFive: Россия поставками энергоресурсов победила Запад в экономической войне

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Пресс-служба МИД России

Обозреватель 19FortyFive Роберт Фарли заявил, что России удалось победить Запад в экономической войне, приведя этим противника в ужас. Об этом сообщается в материале на сайте издания.

»Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых потребителей, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта», — сказано в статье.

По его словам, санкции против РФ не смогли пошатнуть курс рубля, а инфляция в России значительно снизилась с начала специальной военной операции на Украине.

«Рубль не рухнул. Действительно, он остается сильным по отношению к большинству иностранных валют. При этом инфляция в России существенно ниже, чем в некоторых западных странах», — считает Фарли.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявлял, что Запад недооценил жизнеспособность российской экономики.

9 декабря агентство Bloomberg отмечал, что антироссийские санкции повлияли только на небольшую часть секторов экономики Евросоюза, в то время как на компенсацию ущерба от них страны европейского региона потратили €525,5 млрд ($554 млрд). Большее влияние на экономику ЕС произошло из-за ответных ограничений со стороны России. Например, резко упали поставки редких газов, таких как неон и ксенон, которые нужны в производстве чипов.

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