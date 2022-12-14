Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек на IPO 2,1 млрд рублей

Российский сервис по аренде электросамокатов Whoosh провел дополнительное размещение акций. Таким образом компания привлекла на IPO 2,1 млрд рублей, приводит слова пресс-службы кикшеринга газета «Коммерсантъ».

Сервис стал первой российской компанией, которая вышла на IPO после обострения конфликта на Украине в конце февраля 2022 года. После размещения акций ее рыночная капитализация составит 20,6 млрд рублей, уточняется в статье.

«Цена размещения определена советом директоров в размере 185 руб. за одну обыкновенную акцию компании. Объем средств, привлеченных в результате IPO за счет дополнительной эмиссии акций, составил 2,1 млрд руб. В результате размещения акций рыночная капитализация компании составит 20,6 млрд руб.», — говорится в материале.

Полученные средства сервис намерен вложить в развитие различных инвестиционных программ, а также для выхода на новые рынки. В настоящее время география присутствия компании на глобальном рынке ограничивается Россией, Казахстаном и Белоруссией, заключается в заметке.

О намерении провести IPO на Московской бирже сервис аренды электросамокатов Whoosh заявлял еще 28 ноября. Для реализации этой цели компания провела государственную регистрацию дополнительного выпуска 50 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля за каждую.