Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карьерный консультант Стародубцева сообщила о падении вдвое зарплат для россиян в Казахстане

close
100%
Depositphotos

Карьерный консультант Екатерина Стародубцева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что на фоне частичной мобилизации и притока россиян в Казахстан зарплаты для них в стране упали фактически вдвое. По этой причине многие граждане РФ из тех, кто эмигрировал в Казахстан, сейчас вынуждены искать удаленную работу в России, добавила она.

«Резкий спад уровня зарплат в Казахстане начался как раз в конце сентября, как только пошла активная миграция россиян в страну на фоне частичной мобилизации. Не так давно был кейс по поиску кандидата на должность директора по маркетингу в казахстанскую компанию. Изначальный уровень дохода был в вилке 180-200 тыс. рублей. Но как только соискателей из-за мобилизации в стране стало больше, компания начала снижать зарплату по этой вакансии. Сначала до 100 тыс., а потом и вовсе до 80 тыс. То есть более чем вдвое», — рассказала Стародубцева.

Она привела еще один пример с падением зарплат для россиян в Казахстане.

«Также можем упомянуть бренд-шефов. Эти вакансии были с уровнем зарплаты в 180-200 тыс. рублей. В один момент они снизились примерно до 120 тыс., хотя требования к кандидатам при этом не смягчились. Поэтому соискатели вынуждены искать удаленную работу в России. То есть падение фактически вдвое», — уточнила она.

Стародубцева отметила, что с началом частичной мобилизации в Казахстан приехало много россиян, включая и высококвалифицированных специалистов. Популярность направления можно объяснить хотя бы языковой средой — в Казахстане практически все говорят на русском и не требуют знания казахского, объяснила она.

«Однако большой поток мигрантов спровоцировал формирование «рынка работодателя». То есть вакансий стало намного меньше, чем специалистов. Образовалась серьезная конкуренция за рабочие места, а казахстанские работодатели стали снижать зарплатные ставки и диктовать собственные условия. В целом зарплаты в Центральной Азии всегда были ниже, чем в России и уж тем более в Москве. Просто потому, что жизнь в Казахстане сама по себе дешевле. Речь о продуктах питания, транспорте, досуге», — сказала Стародубцева.

По ее словам, выйти на позицию с московской зарплатой в Казахстане можно только при условии, если кандидата «схантила» местная компания.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что чуть более 400 тысяч россиян приехало в Казахстан с начала частичной мобилизации, выехало чуть больше 320 тысяч. Около 100 тысяч россиян пока находятся в Казахстане, уточнила она. Но если говорить о трудовых мигрантах, то примерно 22 тысячи пребывают в стране, добавила Дусейнова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть