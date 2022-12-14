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В Венгрии продлили заморозку цен на продукты до 30 апреля 2023 года

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Global Look Press

Правительство Венгрии решило продлить до 30 апреля 2023 года меры по заморозке цен на основные продукты питания для поддержки бедных слоев населения. Об этом сообщил министр сельскохозяйственного развития республики Иштван Надь, написало агентство ТАСС.

«В связи с затянувшейся войной на Украине и санкционной инфляцией, вызванной неудачными мерами Брюсселя, правительство продлило замораживание цен на продукты до конца апреля следующего года», — сказал глава Минсельхоза страны.

Как отметил Надь, цены на энергоносители и, как следствие, на продукты достигли исторических максимумов на территории Европы из-за ошибочных действий Брюсселя в отношении Москвы. Ситуацию, по его словам, усугубило введение предела цены на российскую нефть.

В первой половине ноября официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что в республике введут ограничения на цены на яйца и картофель из-за роста инфляции, которая по итогам сентября превысила 20% и составила 20,1% в годовом выражении.

В начале декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика «много боролась» за национальные интересы во время переговоров в Евросоюзе (ЕС), в результате чего ее освободили от необходимости применения потолка цен на поставки сырья из России.

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