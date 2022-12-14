К концу года ставки по вкладам могут достичь 10% годовых

К концу года ставки по вкладам в российских банках могут достигнуть 10% годовых, но не преодолеют эту отметку. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделилась менеджер продукта вклады финансового маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева.

«Вне зависимости от решения Центробанка по ключевой ставке 16 декабря банки продолжат повышать ставки по вкладам. Они стараются восстановить ликвидность после оттока средств с депозитов этой осенью. Сейчас средняя ставка по вкладам в топ-30 российских банков составляет 7,65% годовых, максимальная ставка — в районе 9%. Скорее всего, ставки к концу года приблизятся к отметке в 10% годовых, но не преодолеют ее», — рассказала Татаринцева.

По ее словам, сейчас под 11% годовых можно разместить деньги только на накопительном счете. Но ставка эта плавающая и действует в первые три месяца, добавила она.

Татаринцева отметила, что в данный момент банки предпочитают повышать не базовые ставки для всех, а предоставлять повышенные проценты по специальным предложениям.

«У многих банков есть надбавки для новых клиентов или для пенсионеров. Чуть выше ставки для тех, кто готов открыть вклад онлайн и с доставкой, также больше дохода получат премиальные клиенты банка. Еще один формат промоакций — выплата бонуса, своеобразного «кешбэка» от суммы вклада. И, наконец, есть сезонные розыгрыши по вкладам», — сказала она.

По данным «Сравни», пользователи чаще выбирают промоакции с гарантированным бонусом и повышенной ставкой, если средний размер вклада у них более 900 тыс. рублей. Если же суммы накоплений небольшие, такие вкладчики активнее участвуют в розыгрышах, указала Татаринцева.

По данным ЦБ, в сентябре объем денег населения в российских банках сократился на 458 млрд рублей, или 1,4% по сравнению с августом. Это был рекордный отток с начала спецоперации — в феврале 2022 года остатки на счетах и депозитах физических лиц сократились на 1,2 трлн рублей. На этом фоне банки старались удержать клиентов, последовательно повышая ставки по вкладам.