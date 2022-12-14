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В России резко выросло число судебных исков к продавцам электроники в 2022 году

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Число исков в адрес магазинов электроники со стороны предпринимателей значительно выросло с начала 2022 года относительно 2021 года. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Издание пишет, что к структуре ПАО «М.Видео» с начала 2022 года подали 147 исков на сумму около 250 млн руб. В 2021 году число обращений в суд с жалобами на действия этой компании составляло 75, в 2020 году — 106, а в 2019 году — 38.

К ООО «Ситилинк» в 2022 году подали 60 исков на 20 млн руб., что на 10 дел больше относительно 2021 года. К АО «МегаФон Ритейл» зарегистрировали 28 исков на 10 млн руб., что почти в два раза больше, чем за 2021 год.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Учителя, в действительности судебных споров с продавцами электроники еще больше. «Арбитражные суды рассматривают экономические споры, связанные с предпринимательской деятельностью, а иски граждан-потребителей рассматривают суды общей юрисдикции», — сказал он.

Учитель связал рост числа претензий к указанным компаниям с уходом иностранных поставщиков электроники из России. Следствием этого стало неисполнение обязательств по договорам предзаказа, а также увеличенным сроком доставки через параллельный импорт.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что группа «М.Видео-Эльдорадо» объединит сети под новым брендом «Эльдорадо + М.Видео».

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