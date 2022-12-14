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«Ъ»: посещаемость ТЦ в Москве и области снизилась на 25% после ухода иностранных брендов

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Посещаемость крупнейших торговых центров в Москве и Московской области снизилась на 25% после ухода иностранных брендов, с января по ноябрь 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologie.

Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев отметил, что западные бренды являлись «якорными арендаторами» крупнейших ТЦ. Кроме того, такие площадки в большей степени пострадали и от снижения покупательской способности россиян.

В компании «Магазин магазинов» указали, что в целом по России в этом году пока сданы только 122 тыс. кв. м торговых площадей, что является рекордно низким показателем. В 2021 году было сдано в 6,5 раза больше площади.

Исполнительный директор Glincom Иван Татаринов подчеркнул, что сейчас строить новые торговые центры невыгодно, новые предложения пока в основном готовы представить районные ТЦ площадью до 20 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что посещаемость торговых центров Москвы сократилась на 7% с января по сентябрь.

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