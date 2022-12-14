«Ъ»: выручка медлабораторий РФ от услуг по диагностике COVID-19 упала вдвое в 2022 году

Выручка российских сетей медлабораторий от услуг по диагностике COVID-19 сократилась вдвое по итогам первого полугодия 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор аналитического центра Vademecum.

Как пишет издание, аналитики не приводят конкретных цифр, но заявляют, что падение «ковидной» выручки, зафиксированное несмотря даже на сезонные всплески заболевания «омикроном», стало критичным для совокупного оборота лабораторных сетей.

В сети «Хеликс» сообщили, что поступления от данных услуг в первые шесть месяцев 2022 года сократились на 48% год к году, в «Гемотесте» — на 45%, в «Инвитро» — на 43%.

Сокращение выручки от анализов COVID-19 продолжилось и во второй половине этого года, отмечает издание. В «Гемотесте» сообщили о снижении доли выручки от этих анализов с января по ноябрь на 50%.

Как рассказал директор по продажам «Инвитро» Филипп Сапронов, такие анализы в настоящее время составляют всего несколько процентов от общей выручки медицинских сетей.

Сети пытаются компенсировать сократившиеся поступления за счет услуг по диагностике «нековидных» заболеваний и увеличением стоимости других анализов, говорится в материале издания. Так, в «Хеликсе» средний чек в этом году вырос на 13–14%, а в «Гемотесте» — до 18%.

Рост среднего чека происходит, несмотря на сужение спроса на медицинские анализы из-за падения доходов потребителей, подчеркивается «Коммерсантъ».

По мнению Сапронова, в 2023 году медлаборатории смогут адаптироваться к новым условиям и спрос на услуги «драматически снижаться не будет».

В сентябре сообщалось, что тестирование на коронавирус в 2022 году в России упало в четыре раза.