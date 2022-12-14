Опрос: 15% россиян планируют взять кредит на празднование Нового года

Порядка 15% россиян готовы взять кредит на новогодние подарки и стол. Это следует из опроса финансовой экосистемы Unicom. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

«Новый Год всегда оказывает финансовую нагрузку на бюджет. Поэтому часть заемщиков воспользуются кредитами, чтобы отметить праздник. Согласно нашему опросу, так собираются сделать 15% россиян. 60% сообщили, что не будут прибегать к кредитам. Урезать траты собираются 50% респондентов. Надеются на выплату премии по итогам года или «тринадцатую зарплату» 3% опрошенных. А 7% займут деньги у друзей и родственников», — рассказал гендиректор Unicom Дмитрий Африканов.

По данным компании, 25% опрошенных не знают, будут ли они брать кредиты на празднование 2023 года.

По данным Unicom, 72% респондентов сейчас не хватает денег для покрытия всех желаемых расходов на празднование Нового года. 40% из них сказали, что им не хватает около 5 тыс. руб. 35% — 5–10 тыс. руб., 25% — более 10 тыс. руб.

По словам Африканова, 60% россиян ожидают, что празднование 2023 года серьезно скажется на их бюджете. 15% респондентов сказали, что были готовы к росту трат. 10% признались, что не ощущают дополнительной финансовой нагрузки в преддверии подготовки к празднику. 5% не собираются увеличивать свои траты. Остальные 10% затруднились оценить свои траты на праздник.

Компания проводила опрос в начале декабря 2022 года по репрезентативной выборке из 1000 человек в возрасте от 25 до 50 лет в 45 регионах России.