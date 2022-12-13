Министры энергетики ЕС продолжат обсуждать потолок цен на газ 19 декабря

Министры энергетики Евросоюза в ходе встречи 13 декабря не согласовали механизм ограничения скачков цен на газ, и обсудят его 19 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешского министра.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто писал в социальных сетях, что министрам энергетики стран Евросоюза в ходе встречи в Брюсселе не удалось договориться относительно предельной цены на газ, и обсуждения продолжаться на двустороннем уровне.

Новость дополняется.