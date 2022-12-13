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Цены на газ в США выросли на фоне новостей о приближающемся похолодании

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George Frey/Reuters

Фьючерсы на природный газ в США 13 декабря выросли до максимума за последние две недели из-за прогнозов по приближающемуся похолоданию, передает «Прайм».

Вследствие новостей о приближающемся похолодании запасы газа в подземных хранилищах в ближайшее время будут расходоваться быстрее обычного. Кроме того, неделю назад запасы газа была на 1,6% ниже средних показателей за последние пять лет для данного времени года.

Январские фьючерсы на газ на NYMEX поднялись на 43,2 цента, или 6,6%, до 7,019 доллара за млн БТЕ, что может стать самым высоким уровнем с 29 ноября.

Участники рынка отмечают, что фактором неопределенности на рынке до сих пор является то, что нет конкретных сроков по началу работы экспортного СПГ-терминала Freeport. При этом некоторые аналитики посчитали, что терминал не будет введен в январе, феврале и даже в более поздние сроки. Речь идет о том, что федеральным органам нужно больше времени для рассмотрения заявки компании на начало работы.

В начале декабря агентство Bloomberg сообщило, что зимний холод, наступающий на Европу, усиливает конкуренцию за топливо между Европой и Азией и ведет к повышению цен на газ. Эксперты прогнозируют, что холодное начало декабря приведет к увеличению спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Центральной и Северной Европе, и тенденция может сохраниться и во второй половине месяца, если не ослабнет влияние арктического антициклона.

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