Стоимость биткоина выросла почти до $18 тысяч

В ходе торгов во вторник, 13 декабря, цена биткоина выросла более чем на 5%, в моменте поднималась ровно до $18 тыс., следует из данных крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

Так, биткоин дорожал на 5,15%, до $17 857. При этом в 16.30 мск его стоимость составила $18 тыс.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс биткоина, в теории, может начать расти при условии, если он станет реальным платежным средством.

Ранее криптоаналитик Юрий Мышинский привел два сценария развития событий относительно того, что произойдет с этой цифровой валютой к концу 2022 года. По его словам, либо крупные игроки начнут «давить рынок еще вниз», и курс биткоина упадет до $9-10 тыс., либо первая криптовалюта начнет расти в цене ввиду того, что сейчас «инфляция в западных странах и по всему миру ускорилась очень сильно».

До этого основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс говорил, что популярность криптовалют и NFT (невзаимозаменяемых токенов) обусловлена «теорией большого дурака», суть которой заключается в покупке переоцененного актива и его перепродажи с еще большей наценкой.