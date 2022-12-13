Клиенты ВТБ смогут переводить деньги на брокерский счет через СБП из любого банка

Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через Систему быстрых платежей со счета в любом банке, сообщает пресс-служба банка. ВТБ первым среди банковских брокеров реализовал эту возможность.

Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков рассказал, что банк продолжает работу над улучшением приложения ВТБ Мои Инвестиции, чтобы клиентам были доступны самые передовые технологии.

«Теперь с помощью СБП наши клиенты мгновенно могут перевести на брокерский счет до 1 млн рублей единоразово, иметь при себе реквизиты банковской карты нет необходимости. Ожидаем, что среди клиентов банка, находящихся на брокерском обслуживании, этот инструмент будет пользоваться высоким спросом», - добавил он.

В банке отметили, что инициатором разработки новой схемы пополнения счетов на фондовом рынке являлась Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Уточняется, что она работает с помощью PULL - запроса. НАУФОР также добивалась внесения изменений в законодательство для обеспечения возможности подключения 306-х счетов, используемых банками для брокерского обслуживания, к СБП.

Как подчеркнул президент НАУФОР Алексей Тимофеев, ассоциация обладает широкой экспертизой по созданию новых онлайн сервисов на фондовом рынке.

«Добиваясь законодательных изменений, которые необходимы для создания новых технологических услуг, мы также содействуем развитию конкуренции, от чего всегда выигрывает потребитель», — сказал он.

Отмечается, что сумма операции для проведения платежей через СБП на брокерские счета граждан, открытые в банке, может составлять до 1 млн рублей единоразово. Новый сервис доступен в обновленной версии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции.