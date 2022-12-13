Британские власти выделили £102 млн на развитие ядерной и водородной энергетики

Власти Британии решили выделить £102 млн ради поддержки ядерной и водородной энергетики для производства чистой энергии. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Правительство Великобритании объявляет сегодня, 13 декабря 2022 года, о новом финансировании для поддержки производства чистой энергии», — отметили в публикации.

Одна часть средств в размере £77 млн будет выделена на поддержку роста ядерного производства топлива и развития современных ядерных реакторов. Основная часть из этих средств будет потрачена на исследования высокотемпературных газовых реакторов, которые могут ввести в эксплуатацию уже в начале 2030-х годов.

В сообщении отметили, что другая часть средств, в размере £25 млн, будет выделена для поддержки передовых технологий по производству чистого водорода из биомассы и отходов.

12 декабря газета Financial Times писала, что британская электроэнергетическая и газовая компания National Grid готовится запустить две резервные угольные электростанции из-за резкого похолодания и существенного роста спроса на электроэнергию.