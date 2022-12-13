Курс евро на Мосбирже впервые с 30 мая превысил 67 рублей

Курс евро в ходе валютных торгов впервые с 30 мая превысил 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 17:00 курс валюты достиг 67,015 руб., а к 17:02 этот показатель вырос до 67,12 руб. (+1,21%).

Курс доллара при этом составил 63,12 руб. (+0,51%).

Эксперты рынка прогнозируют, что в декабре курс доллара может усилиться до 65 рублей из-за цен на нефть и геополитической обстановки в мире. Они предполагают, что за декабрь рубль может подешеветь до 65 и 68 рублей к доллару и евро соответственно. Сохранить его на уровне 59–60 за доллар могут лишь резкий рост стоимости топлива и отсутствие новых санкций, отметили эксперты.

30 ноября член Общественной палаты России, доктор экономических наук Иосиф Дискин заявил, что колебания курса рубля в декабре составят около 5% на фоне дефицитного бюджета. По его словам, особо серьезных колебаний российской валюты в декабре не будет, так как на отечественном валютном рынке есть достаточно много валюты.