Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс евро на Мосбирже впервые с 30 мая превысил 67 рублей

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Курс евро в ходе валютных торгов впервые с 30 мая превысил 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 17:00 курс валюты достиг 67,015 руб., а к 17:02 этот показатель вырос до 67,12 руб. (+1,21%).

Курс доллара при этом составил 63,12 руб. (+0,51%).

Эксперты рынка прогнозируют, что в декабре курс доллара может усилиться до 65 рублей из-за цен на нефть и геополитической обстановки в мире. Они предполагают, что за декабрь рубль может подешеветь до 65 и 68 рублей к доллару и евро соответственно. Сохранить его на уровне 59–60 за доллар могут лишь резкий рост стоимости топлива и отсутствие новых санкций, отметили эксперты.

30 ноября член Общественной палаты России, доктор экономических наук Иосиф Дискин заявил, что колебания курса рубля в декабре составят около 5% на фоне дефицитного бюджета. По его словам, особо серьезных колебаний российской валюты в декабре не будет, так как на отечественном валютном рынке есть достаточно много валюты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть