Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ОПЕК сохранила прогноз по росту поставок нефти странами «не ОПЕК» в 2022 году

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году до 99,6 млн б/с, при этом ожидается рост поставок нефти странами «не ОПЕК» до 65,6 млн баррелей в сутки, передает ТАСС.

Согласно отчету организации, ОПЕК ожидает роста поставок нефти от стран, не входящих в организацию, на 1,9 млн баррелей в сутки, а роста мирового спроса — на 2,5 млн баррелей в сутки. По оценке ОПЕК, главными драйверами роста поставок могут стать Бразилия, Гайана, Канада, Китай и США.

ОПЕК также пересмотрела прогноз на третий квартал в сторону повышения на фоне более высокого потребления топлива в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако снизила прогноз на четвертый квартал из-за снижения мобильности и производственной активности в Китае.

Прогноз по росту спроса на поставки нефти на 2023 год тоже сохранен на уровне 2,2 млн б/с (до 101,8 млн б/с), следует из отчета.

Ранее сообщалось, что власти США не успели разработать механизм ограничений на нефть из России, поэтому сделки с ней будут продолжаться еще до 19 января 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть