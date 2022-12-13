ОПЕК сохранила прогноз по росту поставок нефти странами «не ОПЕК» в 2022 году

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году до 99,6 млн б/с, при этом ожидается рост поставок нефти странами «не ОПЕК» до 65,6 млн баррелей в сутки, передает ТАСС.

Согласно отчету организации, ОПЕК ожидает роста поставок нефти от стран, не входящих в организацию, на 1,9 млн баррелей в сутки, а роста мирового спроса — на 2,5 млн баррелей в сутки. По оценке ОПЕК, главными драйверами роста поставок могут стать Бразилия, Гайана, Канада, Китай и США.

ОПЕК также пересмотрела прогноз на третий квартал в сторону повышения на фоне более высокого потребления топлива в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако снизила прогноз на четвертый квартал из-за снижения мобильности и производственной активности в Китае.

Прогноз по росту спроса на поставки нефти на 2023 год тоже сохранен на уровне 2,2 млн б/с (до 101,8 млн б/с), следует из отчета.

Ранее сообщалось, что власти США не успели разработать механизм ограничений на нефть из России, поэтому сделки с ней будут продолжаться еще до 19 января 2023 года.