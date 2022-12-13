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Госдума приняла закон, который упрощает получение нулевого НДС

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Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому подтвердить нулевую ставку НДС для экспортеров становится значительно проще. Документ инициирован правительством.

По действующему порядку, чтобы подтвердить обоснованность применения нулевой ставки НДС, необходимо предоставить бумажный пакет документов. Однако согласно новым правилам, это действие можно будет совершить в электронном виде.

Отмечается, что вводимые изменения помогут упростить процесс подтверждения ставки в 0% по НДС при экспорте товаров за счет расширения возможностей представления документов в электронном виде. Кроме того, изменения позволят снизить административную нагрузку на сам бизнес.

Кроме того, новый порядок поможет налоговым органам обрабатывать заявления в автоматическом режиме, упрощая сопоставление полученных сведений с данными от Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В конце июня Алексей Моисеев в кулуарах Чебоксарского экономического форума заявил, что правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс для введения нулевой ставки НДС на покупку россиянами бриллиантов и алмазов.

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