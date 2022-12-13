В Перми запустят производство велосипедов под советской маркой «Кама»

Серийное производство велосипедов «Кама», которые были популярны в 1970-1990-х годах, стартует в начале 2023 года на пермском заводе «Форвард». Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас «Кама» еще не производится. Было уже произведено несколько прототипов с их последующей доработкой. Серийное производство начнется в январе 2023 года, и итоговое количество велосипедов составит 3 тыс. штук», — пояснили в компании «Форвард».

Ко всему прочему, в планах выпуск отдельной серии лимитированных велосипедов к 300-летию основания города Перми.

Предполагается, что обновленная «Кама» начнет выпускаться на базе классической концепции универсального городского велосипеда.

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