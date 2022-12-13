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В Fingrid заявили, что Финляндия выходит на суточный рекорд производства электроэнергии

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Global Look Press

Суточная генерация электроэнергии в Финляндии 12 декабря была близка к рекорду благодаря значительной выработке ветрогенерации. Об этом информирует финская электросетевая компания Fingrid.

При этом в компании отмечают, что до рекордных показателей не хватило совсем немного мегаватт. Рекорд был побит в 2004 году, когда рекордное производство достигло 12 656 мегаватт.

«Мы были близки к этому, и теперь мы ждем, когда же будет побит рекорд 18-летней давности», — говорится в сообщении компании.

Известно, что выработка электроэнергии 12 декабря составила 11 996 МВт, из которых в том числе 3 899 МВт — ветрогенерация, 2 783 МВт — атомная энергия, 1 548 МВт — гидроэнергия.

По данным биржи Nord Pool, cреднесуточная цена электроэнергии в Финляндии во вторник, 13 декабря, установилась на уровне 48 центов за один кВт.ч, а на пике потребления, в 18 часов, электричество стоит более 73 центов.

Ранее агентство Bloomberg писало, что жители Финляндии рискуют погибнуть от холода без электроэнергии из России.

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