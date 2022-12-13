Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Объем продаж вторичного жилья в Москве упал за 11 месяцев на 21%

close
100%
МВД РФ по Челябинской области

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве с января по октябрь 2022 года упало на 21% относительно аналогичного периода 2021 года, до 118,6 тыс. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного управления Росреестра.

Отмечается, что в ноябре ведомство зарегистрировало 10,8 тыс. договоров купли-продажи жилья, что на 6% меньше значений октября и на 22% ниже по сравнению с показателем ноября 2021 года.

«Исходя из многолетней статистики, в последнем месяце года показатели купли-продажи традиционно демонстрируют рост, даже если в декабре цифры останутся на уровне ноября, то снижение годового показателя не составит более 25% по отношению к 2021 году», — сказано в сообщении.

Во второй половине ноября эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков спрогнозировал рост цен на квартиры вторичного рынка осенью 2023 года. По его словам, к концу 2022 года стоимость жилья в этом сегменте рынка может упасть на 15-20%.

В начале декабря в инвестиционно-финансовой компании «Сделка» сообщили, что число обращений на срочную продажу жилья в Москве и Подмосковье выросло почти на 52% по итогам октября 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть