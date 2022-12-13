ЦБ сообщил о росте числа «черных кредиторов» на фоне «экономической неопределенности»

В третьем квартале 2022 года Центробанк обнаружил 558 так называемых «черных кредиторов» — компаний, выдающих займы под огромные проценты – более 2000% годовых — и использующих незаконные методы возврата долга. Это на 13% больше показателя второго квартала и втрое больше, чем в первом квартале. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Банка России.

«В первом квартале 2022 года была выявлена 171 такая организация, во втором – 492, в третьем – 558. Количество «черных кредиторов» традиционно увеличивается на фоне экономической неопределенности», — отметили в пресс-службе ЦБ.

По данным регулятора, более 40 % выявленных нелегальных кредиторов действовали только через интернет, более 85% — рекламировали свои услуги через социальные сети, включая платформы объявлений.

Всего за девять месяцев этого года Банк России выявил 1200 «черных кредиторов». Это почти вдвое больше аналогичного показателя прошлого года. Тогда было обнаружено 682 нелегальных кредитора.

Как ранее сообщал директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью «Газете.Ru», «черные кредиторы» работают в плотной связке с «черными коллекторами», которые используют методы «утюга и паяльника» при взыскании долга, зачастую это один и тот же бизнес. И в этом как раз основная опасность «черного кредитования», уточнил он.

Взаимодействуя с нелегальным кредитором, человек не получает выписку о погашении займа. Это значит, что «черный кредитор» может начать повторное взыскание долга даже после его выплаты, обратиться к коллекторам. Зачастую нелегалы требуют различные комиссии – например, за выдачу займа. Или меняют условия договора сразу перед его подписанием.