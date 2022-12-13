В Госдепартаменте США заявили, что введенный лимит привел к снижению цен на нефть России

Введенный западными странами лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, написало агентство ТАСС.

«Даже до того момента, когда лимит вступил в силу, цена российской нефти уже снизилась», — сказал он.

По словам Прайса, альянс G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, чтобы глобальный энергетический рынок продолжал оставаться стабильным, не предоставляя при этом России дохода. Он отметил, что даже при условии, что некоторые страны формально не присоединились в соглашению, предельная цена снижает стоимость российского сырья.

На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил о разработке механизма запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка.

Тогда же президент Владимир Путин призвал не переживать из-за предела стоимости российской нефти, поскольку он соответствует актуальным ценам.

Ранее 3 декабря в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.