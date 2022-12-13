«Ъ»: Китай запретил экспорт процессоров Loongson в Россию

Правительство Китая запретило экспорт, в том числе в Россию, процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что технологию признали стратегически-важной, ее будут использовать в китайском военно-промышленном комплексе.

Источник из Минцифры рассказал изданию, что ряд российских производителей рассматривали приобретение китайских процессоров, однако теперь они недоступны для тестирования. Предполагалось, что Loongson можно будет использовать в случае введения запрета на импорт в РФ продукции Intel.

В свою очередь представители рынка электроники подтвердили информацию о запрете на экспорт китайской продукции, отметив, что лучшие чипы Китай оставляет исключительно для военной отрасли.

Ранее стало известно, что американская компания Intel сменила главу своих структур в РФ и генеральным директором дочерних предприятий компании в стране стал Олег Абашев.