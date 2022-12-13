Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: Китай запретил экспорт процессоров Loongson в Россию

close
100%
D-Wave Systems

Правительство Китая запретило экспорт, в том числе в Россию, процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что технологию признали стратегически-важной, ее будут использовать в китайском военно-промышленном комплексе.

Источник из Минцифры рассказал изданию, что ряд российских производителей рассматривали приобретение китайских процессоров, однако теперь они недоступны для тестирования. Предполагалось, что Loongson можно будет использовать в случае введения запрета на импорт в РФ продукции Intel.

В свою очередь представители рынка электроники подтвердили информацию о запрете на экспорт китайской продукции, отметив, что лучшие чипы Китай оставляет исключительно для военной отрасли.

Ранее стало известно, что американская компания Intel сменила главу своих структур в РФ и генеральным директором дочерних предприятий компании в стране стал Олег Абашев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть