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Застройщики в России запустят токены на покупку жилья в начале 2023 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Девелоперская группа «Самолет» прорабатывает проект, который позволит покупать токены на часть стоимости квартиры. Как рассказал газете «Известия» коммерческий директор компании Кирилл Храпов, первые подобные предложения могут появиться на рынке в первом квартале (январь — март) 2023 года.

Храпов объяснил, что выкупив токен, инвестор приобретает часть объекта недвижимости, которая обеспечивает актив. Клиент получит пассивный доход за счет повышения цены на квартиру, когда дом достроят.

Газета пишет, что покупка токена на часть стоимости квартиры станет возможна через брокера. В строительной компании «Петербургская недвижимость» рассказали, что им известно о разработке платформы для продажи токенов крупным биржевым брокером.

На прошлой неделе газета «Известия» сообщила, что российские власти планируют ввести механизм рассрочки на покупку жилья для отдельных категорий граждан.

В начале декабря издание РБК написало, что в российском Минфине собираются проработать вопрос развития рынка лизинга жилья и сделать этот механизм аренды квартир с последующим поэтапным выкупом альтернативой ипотеке.

Во второй половине ноября в Министерстве финансов заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки на новостройки, которую в настоящее время выдают под 7% годовых. Действие программы завершится 31 декабря 2022 года.

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