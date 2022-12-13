Основатель криптобиржи FTX задержан на Багамских островах по запросу США

Основатель и экс-гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах по запросу США. Об этом информирует ТАСС.

Заявление сделал прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмьен Уильямс в Twitter-аккаунте прокуратуры.

Мужчина был задержан на Багамах в понедельник вечером на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка.

Ожидается, что во вторник обвинительное заключение будет рассекречено.

New Your Times пишет, что Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре.

22 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на информацию знакомых с ситуацией источников сообщило, что криптовалютная биржа Genesis вскоре может объявить о банкротстве вслед за багамской площадкой FTX. Дело в том, что Genesis сотрудничала с FTX по части предоставления последней займов, и после краха багамской компании у площадки начались проблемы с ликвидностью.