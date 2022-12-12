Доходы федерального бюджета резко увеличились на 31% в ноябре впервые с лета

Доходы федерального бюджета в ноябре резко поднялись на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опубликованные данные Минфина и свои расчеты.

Доходы федерального бюджета в ноябре 2022 года увеличились на 31% в номинальном выражении по сравнению с ноябрем 2021 года (до 2,64 трлн руб.). До этого на фоне санкционного давления и негативной экономической динамики поступления в федеральную казну сокращались четыре месяца подряд, отметили в публикации.

По данным издания, основной вклад в рост поступлений внесли нефтегазовые доходы, которые в ноябре выросли на 58% по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом в предыдущие месяцы поступления от продажи нефти и газа постоянно снижались. А вот основным драйвером поступлений ненефтегазовых доходов стали неналоговые поступления от дивидендов со стороны госкомпаний.

Эксперты рынка отметили, что прогнозируемый дефицит бюджета в размере 2 трлн руб. в декабре – это вполне сбалансированная оценка. Кроме того, такая ситуация вполне типична для декабря, когда происходит рост госзаказов и увеличиваются расходы по инвестиционным программам.

5 декабря член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов понадеялся, что в декабре 2022 года российский бюджет дополучит нефтегазовые доходы в нужном объеме, и целевые показатели будут достигнуты. По его словам, идет процесс адаптации российской экономики к новым реалиям – в том числе запрету на импорт российских нефти и газа странами ЕС, введению потолка цен на нефть из РФ в $60 за баррель.