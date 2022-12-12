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Reuters: РФ снизит поставки нефти через порты в Балтийском море и Новороссийске в декабре

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Depositphotos

Россия в своих планах уменьшила размеры поставок нефти сортов Urals и Siberian Light через порты в Балтийском море и Новороссийске в декабре. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

По данным агентства, размер экспорта сократится с 8,5 млн т в ноябре до 7,7—7,9 млн т в декабре. При этом из портов Приморска и Усть-Луги поставки Urals в декабре будут на уровне 5,5 млн тонн. В ноябре же по плану поставки составили 6 млн тонн.

Ранее в понедельник политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков заявил, что введение потолка цен на российскую нефть продиктовано попытками элиты западных стран ограничить прибыль, поступающую в экономику России от продажи энергоресурсов.

До этого главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев заявил, что введенный западными странами механизм предельных цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель не приведет к сокращению экспортных поставок и объемов добычи сырья на внутреннем рынке в 2023 году.

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