«Вкусно — и точка» планирует открывать не менее 50 ресторанов каждый год

«Вкусно — и точка» собирается открывать не менее 50 заведений по всей России ежегодно. Об этом РИА Новости заявил владелец сети Александр Говор.

«Что касается ресторанов, то по 50 точек мы должны как минимум открывать каждый год во всех регионах России», — отметил Говор.

По его словам, что если речь пойдет о ближнем зарубежье и там не будет примешана политика, то сеть пойдет в ту или иную страну как напрямую, так и через франчайзи.

Ранее в понедельник агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы агрохолдинга сообщало, что российская агропромышленная компания «Мираторг» и сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планируют в 2023 году построить завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании сообщило, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запускает доставку с помощью сервиса «Яндекс Еда» и Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге с 7 декабря.