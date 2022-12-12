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Лукашенко предложил уволить чиновников и отправить их в колхозы для поднятия зарплаты

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Markus Schreiber/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил для решения вопроса об увеличении зарплат работников исполкомов в регионах провести оптимизацию штата, а уволенных чиновников отправлять на работу в колхозы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Что касается заработной платы, я думаю, вы прекрасно знаете мои установки», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что зарплатный фонд у руководства никто не заберет. В случае увольнения части сотрудников, высвободившиеся деньги начальники могут поделить так, как считают нужным.

Кроме того, Лукашенко считает, что сейчас пришло время возродить практику, которая была в советские годы, когда уйти из райкома партии или с райсполкома в директоры совхоза или председатели колхоза была «неимоверная честь», за которой «в очереди стояли».

12 декабря президент Белоруссии потребовал от своих чиновников, чтобы они работали без волокиты и не ждали, пока «рубанет президент».

Ранее Лукашенко говорил, что инвесторам, которые бросили предприятия в Белоруссии, стоит «помахать рукой», а также отметил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о том, что страны не будут удерживать предпринимателей, которые уходят с их рынков.

До этого белорусский лидер заявлял, что в стране нужно «проревизировать» строящиеся объекты в социальной сфере, а сэкономленные средства направить на повышение зарплат.

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