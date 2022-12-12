В МЭА подсчитали затраты на энергобезопасность ЕС без газа из России

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Евросоюзу необходимо будет потратить дополнительно €100 млрд в 2023 году в целях обеспечения энергетической безопасности стран сообщества будущей зимой без российского газа. Об этом информирует ТАСС.

Он сообщил, что 2023 год с точки зрения обеспечения энергетической безопасности ЕС будет намного сложнее, чем текущий. Это связано с возможным неполучением газа из России.

Бирол призвал принять «не бесплатные» срочные меры для превращения сложностей.

«Мы должны заплатить €100 млрд, чтобы реализовать их», — сказал чиновник на пресс-конференции в Брюсселе.

Кроме того, Бирол заявил, что «нынешний мировой энергетический кризис стал первым в истории по своим масштабам».

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Европа потеряла РФ как крупнейшего поставщика энергии.