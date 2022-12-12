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«Укрэнерго» сообщила о «значительном дефиците мощности» в энергосистеме Украины

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Depositphotos

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности. Сооветствующее сообщение размещено в ее Telegram-канале.

«В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на данный момент невозможно в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, нужно дополнительное время для возобновления их работы.

Как сказано в публикации, сложная ситуация с электроэнергией сохраняется в Одесской области, там продолжаются работы по возобновлению электропитания потребителей.

«Для обеспечения баланса в энергосистеме до каждого облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления», — отметили в компании, добавив, что при превышении лимитов применяются аварийные отключения.

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что через несколько дней Украина может вернуться к плановым отключениям электроэнергии.

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