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«Вкусно — и точка» в феврале введет в меню «Биг Хит», аналог «Биг Мака»

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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» запустит в феврале аналог «Биг Мака» под названием «Биг Хит». Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение генерального директора сети Олега Пароева.

«Мы нашли, разработали аналог «Биг Мака», и в феврале появится продукт под названием «Биг Хит»», — сказал Пароев.

В конце ноября пресс-служба компании «Вкусно — и точка» сообщила, что с 12 декабря для посетителей ресторанов сети в ряде российских городов запустят аналог «Хэппи мила» — детские наборы «Кидз комбо». До конца января 2023 года наборы «Кидз комбо» станут доступны посетителям ресторанов «Вкусно — и точка» в 63 российских субъектах.

Ранее 12 декабря пресс-служба российской агропромышленной компании «Мираторг» сообщила, что агрохолдинг и сеть «Вкусно — и точка» планируют в 2023 году построить завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек.

На прошлой неделе пресс-служба сети «Вкусно — и точка» сообщила о запуске доставки с помощью сервиса «Яндекс Еда» и Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге с 7 декабря.

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