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Инвестор Роджерс заявил, что у США не хватит энергоресурсов для ЕС

США не имеют достаточного количества энергоресурсов, чтобы полностью обеспечить ими Евросоюз. Именно поэтому Россия никуда не денется с мирового рынка, заявил в беседе с РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.

По мнению эксперта, Евросоюз продолжит получать топливо из России. Для этого может применяться и черная торговля. Так или иначе РФ останется на рынке энергоносителей.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не в силах обеспечить «гигантский» рынок только лишь своими ресурсами.

Также Джим Роджерс прокомментировал потолок цен на российскую нефть, сообщает Общественная служба новостей. Он признался, что не верит в эффект такой меры.

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