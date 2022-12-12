Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минэнерго Казахстана прокомментировали создание газового союза с Россией и Узбекистаном

Глава Минэнерго Казахстана Акчулаков: газовый союз с Россией и Узбекистаном не обсуждался

close
100%
Pavel Mikheyev/Reuters

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что возможность создания газового союза с Россией и Узбекистаном не обсуждается, передает РИА Новости.

«Вопрос строительства газового союза не обсуждался. Все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества, Казахстана с Российской Федерацией, Казахстана и Узбекистана. Мы обсуждаем технические возможности наших систем — газотранспортных и так далее», — сказал он.

По словам Акчулакова, для взаимодействия в газовой сфере требуется согласования трех сторон. Чиновник подчеркнул, что речь шла о рабочих вопросах, о создании «какого-то союза абсолютно не было разговоров».

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в социальный сетях заявил, что президент республики Касым-Жомарт Токаев и глава России Владимир Путин обсуждали «тройственный газовый союз в составе РФ, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана». Речь шла о проектах газопроводов на юг Азии, в Афганистан и Пакистан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть