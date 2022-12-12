В Минэнерго Казахстана прокомментировали создание газового союза с Россией и Узбекистаном

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что возможность создания газового союза с Россией и Узбекистаном не обсуждается, передает РИА Новости.

«Вопрос строительства газового союза не обсуждался. Все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества, Казахстана с Российской Федерацией, Казахстана и Узбекистана. Мы обсуждаем технические возможности наших систем — газотранспортных и так далее», — сказал он.

По словам Акчулакова, для взаимодействия в газовой сфере требуется согласования трех сторон. Чиновник подчеркнул, что речь шла о рабочих вопросах, о создании «какого-то союза абсолютно не было разговоров».

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в социальный сетях заявил, что президент республики Касым-Жомарт Токаев и глава России Владимир Путин обсуждали «тройственный газовый союз в составе РФ, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана». Речь шла о проектах газопроводов на юг Азии, в Афганистан и Пакистан.